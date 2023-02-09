У президента Украины Владимира Зеленского есть четыре ключевых запроса к лидерам Евросоюза, которые он озвучит в ходе своего визита в Брюссель 9 февраля.

Об этом сообщает Euractiv.

В первую очередь ожидается, что украинская сторона потребует от стран-членов ЕС ускорить поставки вооружений перед вероятным весенним наступлением России.

"Нам очень нужна сейчас, как и вчера, дальнобойная артиллерия, все виды артиллерийских боеприпасов... По боевым танкам решение принято несколькими государствами-членами, но у нас пока нет танков - это нужно ускорить", - заявил журналистам украинский чиновник на условиях анонимности.

Получив обещания западных боевых танков в последние недели, украинские официальные лица теперь сосредоточены на попытках обеспечить поставки ракет большей дальности и истребителей, пишет Euractiv.

Западные правительства до сих пор отклоняли запросы на самолеты, утверждая, что они не нужны Украине на данный момент и что потребуются годы, чтобы обучить украинских пилотов управлять ими. Восточные европейцы однозначно поддерживают поставки истребителей в Киев, Франция и Нидерланды не совсем против этой идеи, Великобритания колеблется, но, вероятно, склонится в поддержку поставок, а Германия против.

Вероятно, в Брюсселе будут обсуждать и новые санкции против России, сообщает издание.

Зеленский, вероятно, будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС включили в санкционный список атомную энергетику, в частности, "Росатом", в связи с захватом Россией ЗАЭС.

Вопрос о вступлении Украины в ЕС, вероятно, также будет иметь большое значение, поскольку украинские официальные лица настаивают на начале переговоров о членстве к концу этого года.

Еще одним пунктом повестки дня Зеленского в Брюсселе будет просьба к лидерам ЕС поддержать его формулу мира, план из десяти пунктов, который, по мнению Киева, может создать новую архитектуру глобальной безопасности.

Ранее сообщалось, что в четверг Зеленский встретится в Брюсселе с итальянским премьером.

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