Президент Владимир Зеленский вылетел из Лондона в Париж.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, после приземления президент Украины должен отправиться в Елисейский дворец, где состоится ужин с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что сегодня в Лондоне Зеленский выступил в Вестминстерском дворце, а потом встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Завтра он встретится в Брюсселе с итальянским премьером.

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