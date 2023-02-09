Макрон заявил, что "формула мира" Зеленского должна стать прочным фундаментом мировой конференции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "формула мира" Зеленского должна стать прочным фундаментом мировой конференции.
Об этом он сообщил на пресс-конференции перед трехсторонней встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем вечером 8 февраля в Париже.
Он заявил, что РФ "не может и не должна выиграть", тогда как Украина "может рассчитывать на Париж, европейских партнеров и их союзников".
Макрон накануне позднего ужина с Зеленским заявил, что Франция "настроена на то, чтобы помочь Украине победить и восстановить ее законные права", добавив, что Париж "продолжит усилия" по доставке оружия Киеву.
"Она борется за мир и несет ценности нашего Европейского Союза: Украина никогда не будет одинокой", - написал Макрон в Twitter через час после окончания ужина на Елисейских полях с Владимиром Зеленским и Олафом Шольцом.
Выступая в Париже, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и США будут поддерживать Украину в ее войне против России столько, сколько потребуется, а лидеры Германии и Франции на саммите ЕС в четверг пошлют мощный сигнал солидарности с Киевом.
"Я довожу до Брюсселя четкий сигнал: Украина принадлежит к европейской семье", – сказал Шольц.
Напомним, вчера, президент Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Елисейском дворце.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции заявил, что Украине нужно западное оружие для того, чтобы закончить начатую Россией войну. И помощь от партнеров и союзников необходима именно сейчас. У Франции и Германии есть потенциал, чтобы переломить ситуацию. По его словам, именно так должны выглядеть нынешние переговоры о военной помощи.
Ранее мы писали, что Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.