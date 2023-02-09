Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "формула мира" Зеленского должна стать прочным фундаментом мировой конференции.

Об этом он сообщил на пресс-конференции перед трехсторонней встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем вечером 8 февраля в Париже.

Он заявил, что РФ "не может и не должна выиграть", тогда как Украина "может рассчитывать на Париж, европейских партнеров и их союзников".

Макрон накануне позднего ужина с Зеленским заявил, что Франция "настроена на то, чтобы помочь Украине победить и восстановить ее законные права", добавив, что Париж "продолжит усилия" по доставке оружия Киеву.

"Она борется за мир и несет ценности нашего Европейского Союза: Украина никогда не будет одинокой", - написал Макрон в Twitter через час после окончания ужина на Елисейских полях с Владимиром Зеленским и Олафом Шольцом.

Выступая в Париже, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и США будут поддерживать Украину в ее войне против России столько, сколько потребуется, а лидеры Германии и Франции на саммите ЕС в четверг пошлют мощный сигнал солидарности с Киевом.

"Я довожу до Брюсселя четкий сигнал: Украина принадлежит к европейской семье", – сказал Шольц.

Напомним, вчера, президент Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции заявил, что Украине нужно западное оружие для того, чтобы закончить начатую Россией войну. И помощь от партнеров и союзников необходима именно сейчас. У Франции и Германии есть потенциал, чтобы переломить ситуацию. По его словам, именно так должны выглядеть нынешние переговоры о военной помощи.

Ранее мы писали, что Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.