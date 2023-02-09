Зеленский выступил в Европарламенте. Ключевые заявления
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Брюсселе, 9 февраля выступил в Европейском парламенте.
Прямое включение транслировал YouTube-канал Евпропарламента.
Ключевое из выступления президента Украины:
- Выступление Зеленский начал фразой "Слава Украине"
- "Европа! Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы современного мира. Мы – украинцы – защищаемся на поле боя вместе с вами", - заявил он;
- "Путь в Европу для Украины - путь домой", - сказал Зеленский;
- По его словам, угроза Европе сегодня – "это диктатор с сумасшедшими запасами советского оружия и подпиткой оружия от других диктатур, в частности, иранского режима";
- "Кремлю важны только кошельки, а 140 млн граждан - тела, которые несут оружие";
- Гарантией сбережения общеевропейских ценностей, по словам Зеленского, может быть "только наша победа".
Напомним, ранее СМИ назвали четыре главных запроса Зеленского к лидерам ЕС, которые он озвучит сегодня в Брюсселе.
Также сообщалось, что Макрон заявил, что "формула мира" Зеленского должна стать прочным фундаментом мировой конференции.
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