Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Брюсселе, 9 февраля выступил в Европейском парламенте.

Прямое включение транслировал YouTube-канал Евпропарламента.

Ключевое из выступления президента Украины:

Выступление Зеленский начал фразой "Слава Украине"

"Европа! Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы современного мира. Мы – украинцы – защищаемся на поле боя вместе с вами", - заявил он;

"Путь в Европу для Украины - путь домой", - сказал Зеленский;

По его словам, угроза Европе сегодня – "это диктатор с сумасшедшими запасами советского оружия и подпиткой оружия от других диктатур, в частности, иранского режима";

"Кремлю важны только кошельки, а 140 млн граждан - тела, которые несут оружие";

Гарантией сбережения общеевропейских ценностей, по словам Зеленского, может быть "только наша победа".

Напомним, ранее СМИ назвали четыре главных запроса Зеленского к лидерам ЕС, которые он озвучит сегодня в Брюсселе.

Также сообщалось, что Макрон заявил, что "формула мира" Зеленского должна стать прочным фундаментом мировой конференции.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

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