В Киев приехал главный антигерой "Игры престолов", актер Джек Глисон (сыгравший Джоффри Баратеона). В Украине он пробудет до 19 февраля.

Соответствующее фото опубликовала режиссер Екатерина Чепура в Facebook.

Она сообщила, что снимок был сделан возле станции метро "Арсенальная".

О том, сколько времени он будет в Украине, сообщили киевские паблики.

Также в коротком интервью телеграм-каналу "Украина сейчас" актер заявил, что "нужно использовать свой профиль знаменитости, чтобы привлечь внимание к войне в Украине".

Ранее Глисон выставил на благотворительный аукцион статуэтку своего персонажа из "Игры престолов". Собранные средства он планирует отправить на помощь ВСУ.

В сериале "Игра престолов" Глисон сыграл роль Джоффри Баратеона, поступок которого, по сюжету саги, положил начало Войне пяти королей.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

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