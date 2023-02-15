Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 15 февраля.

Главное из заявлений президента:

Сказал, что силы обороны надо подготовить так, чтобы весной было ясно, что Украина движется к победе. "Любые попытки России перехватить инициативу нужно сломать", - сказал Зеленский. Сообщил о совещаниях по экономической теме и подготовке новых шагов по дерегуляции экономики. Рассказал о визите в Киев премьер-министра Швеции, с которым говорили о членстве в ЕС и военной помощи. Сообщил о телефонном разговоре с президентом Азербайджана.

Ранее мы писали, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Стокгольм передаст Киеву около пятидесяти БМП CV90, САУ Archer и противотанковое оружие.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.