Сегодня, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли во время ее визита в Киев. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны и нынешние потребности ВСУ.

Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

"Во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины. Подробно обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Поддержка Канады украинской армии неоценима в эти трудные для нас времена", - сообщил президент.

Также Зеленский поблагодарил правительство Канады и канадский народ за теплое отношение к нашим людям и мощную помощь Украине.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего новых глав СБУ и МВД - Василия Малюка и Игоря Клименко.

Также мы писали, что Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Филиппин. В ходе разговора стороны договорились о дальнейшем углублении взаимодействия, в частности, на международных площадках.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.