Президент Украины Владимир Зеленский провел первые в истории двусторонних отношений телефонные переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

Об этом пишет Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе разговора стороны договорились о дальнейшем углублении взаимодействия, в частности, на международных площадках.

Также президент Украины поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, бывший президент Филиппин Фидель Рамос скончался от коронавируса в возрасте 94-лет. Это произошло 31 июля 2022 года.

Он был президентом Филиппин с 30 июня 1992 года по 30 июня 1998 года. Он участвовал в Корейской войне и войне во Вьетнаме, обучался в американском университете Иллинойса. Придя к власти, продолжал политику рыночных реформ, приватизации и привлечения иностранных инвестиций на Филиппины.

В мае 2022 года президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял, что его коллега - лидер РФ Владимир Путин виновен в смерти многих мирных жителей. При этом он заявил, что тоже убийца, но не убивает детей и стариков в отличие от Путина.