Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его коллега - лидер РФ Владимир Путин виновен в смерти многих мирных жителей.

Об этом сообщает Independent.

"Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков", - сказал Дутерте.

При этом Дутерте добавил, что "не осуждает российского президента", но не согласен с тем, что "Путин назвал вторжение "специальной военной операцией". По его словам, на самом деле это полномасштабная война, которую Россия ведет против суверенного государства.

Отметим, что президент Филиппин поощрял внесудебные расправы и убийства. Также в 2016 году он признался, что лично убил трех наркоторговцев якобы для того, чтобы показать пример полиции. Ранее Родриго Дутерте неоднократно выражал поддержку российским властям и лично Путину. Во время своей первой встречи с президентом РФ в ноябре 2016 года он назвал Россию "великой страной".

Филиппины - небольшое островное государство чуть южнее Китая. Аналитики говорят, что в этой войне та часть Азии находится под российской пропагандой.

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