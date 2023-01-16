Между Украиной и Филиппинами произошло дипломатическое недопонимание.

11 января временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк пожаловался, что Украина не может связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим с июня 2022 года, когда тот вступил в должность.

Об этом пишет филиппинская газета Philippine Daily Inquirer.

Уже 13 января Михайлюк извинился перед Министерством иностранных дел Филиппин и объяснил свои слова так:

"Я сказал, что мы хотели бы добиться некоторого улучшения на двустороннем уровне, и поэтому мы делаем это. Наша просьба, которая была отправлена, когда президент Маркос был избран, остается в силе. В этом был смысл".

Сегодня президент Филиппин опроверг слова украинского дипломата о том, что Манила игнорировала запросы Киева о беседе лидеров двух стран, заявив, что обсуждалась только возможность такой беседы, без конкретики.

Комментируя российско-украинскую войну, он назвал это делом Москвы и Киева.

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