Посол Украины в Малайзии заявил, что не может связаться с президентом Филиппин. После он извинился
Между Украиной и Филиппинами произошло дипломатическое недопонимание.
11 января временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк пожаловался, что Украина не может связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим с июня 2022 года, когда тот вступил в должность.
Об этом пишет филиппинская газета Philippine Daily Inquirer.
Уже 13 января Михайлюк извинился перед Министерством иностранных дел Филиппин и объяснил свои слова так:
"Я сказал, что мы хотели бы добиться некоторого улучшения на двустороннем уровне, и поэтому мы делаем это. Наша просьба, которая была отправлена, когда президент Маркос был избран, остается в силе. В этом был смысл".
Сегодня президент Филиппин опроверг слова украинского дипломата о том, что Манила игнорировала запросы Киева о беседе лидеров двух стран, заявив, что обсуждалась только возможность такой беседы, без конкретики.
Комментируя российско-украинскую войну, он назвал это делом Москвы и Киева.
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