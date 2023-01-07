Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал значительные потери Украины на войне против РФ.

Об этом он заявил в большом интервью американскому журналу Newsweek.

"Мы теряем людей всюду. Мы не афишируем, сколько из погибших военных или гражданских, но вы можете себе представить, что цифры огромны и неудобоваримы. И города, некоторые из них полностью разрушены", - заявил Пристайко.

Он также объяснил, почему, с его точки зрения, бессмысленно вести переговоры с Россией.

"Если мы остановимся прямо сейчас для мирных переговоров, русские попытаются сохранить захваченные земли, а большинство из этих областей являются важными - как сухопутный мост в Крым. Они объявят о победе - и тогда нет смысла обсуждать мирные планы. Российские власти скажут русским: "Мы закончили войну. Мы сократили военный потенциал Украины путем демилитаризации, мы стали сильнее - прибавилось граждан, регионов, всего. И мы показали этим капиталистическим свиньям, что многополярный мир восстанавливается. Да, мы потеряли солдат, но это было ради величия матушки-России", - сказал посол.

Также Пристайко сказал, что Запад имеет "уникальный шанс" при помощи Украины окончательно разобраться с Россией.

"У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом. Я понимаю проблему ядерного арсенала России. То, что, в конце концов, они могут нажать на кнопку и уничтожить всю планету. Я даже понимаю, о чем говорит и беспокоится Илон Маск. Но это то, с чем мы сталкнемся сейчас или позже. Они не становятся лучше", - считает Пристайко.

Ранее в ОП заявляли, что потери ВСУ в войне составляют между 10 и 20 тысячами убитых.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.