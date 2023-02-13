Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому первым заместителем министра обороны Украины можно назначать военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала.

Документ от 13 февраля под номером 76/2023 появился на сайте Офиса президента.

Указ вносит изменения в указы президента от 3 мая 2017 года №126/2017 и от 5 мая 2020 года №166/2020, регулирующие перечень должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях, и предельных воинских званий по этим должностям. Список дополнен разделом о том, что должность первого заместителя министра обороны может занять генерал-лейтенант, вице-адмирал, причем должность может быть замещена на период действия правового режима военного положения.

Кроме того, президент этим же указом поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по укреплению демократического гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

На выходных стало известно, что в Верховной Раде готовят законопроект, позволяющий назначить военного на должность министра обороны страны в случае военного положения.

Тема назначений и отставок в Минобороны всплыла после коррупционного скандала, вызванного закупками продуктов для ВСУ по завышенным в разы ценам. В Украине заговорили о замене действующего министра Кириллом Будановым. Однако назначению Буданова мешает закон, не позволяющий утверждать главой Минобороны военного человека.