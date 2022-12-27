Итальянский премьер Джорджа Мелони пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Рим.



Как сообщила канцелярия итальянского премьера, в ходе разговора Мелони подтвердила свое намерение приехать в Киев и пригласила Зеленского посетить Рим.



"Премьер-министр подтвердила полную поддержку Киеву со стороны итальянского правительства в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, в восстановлении энергетической инфраструктуры и в будущем восстановлении Украины. Она также подтвердила полную приверженность Италии всем необходимым действиям для достижения мира для украинского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии. Стороны обсудили поставку систем противовоздушной обороны для украинских военных.

Позже президент Украины в своем Твиттере сообщил о том, что Италия рассматривает вопрос поставки Киеву систем ПВО.

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