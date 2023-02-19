Россия начинает масштабные учения стратегических ядерных сил.

Об этом сообщает в воскресенье, 19 февраля, пресс-служба Главного управления разведки Украины (ГУР).

По данным ГУР, подтверждена подготовка к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

Проверяется вся система боевого управления этим видом войск.

Стратегические ядерные силы переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность.

На авиабазе "Тамбов" развернут вспомогательный пункт командования дальней авиации.

"Такие действия военно-политического руководства России, в частности, являются попыткой помешать визиту президента США Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа, и ослабить международную поддержку Украины", - резюмирует ГУР.

Напомним, накануне в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден может послать сигнал российскому лидеру Владимиру Путину и россиянам в своей речи, которую он готовит для выступления в Польше 21 февраля.

Ранее мы писали, что на днях в Африке начались совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР.