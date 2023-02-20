Президент США Джо Байден, который приехал с визитом в Киев, сделал свое первое заявление по поводу приезда в украинскую столицу.

Об этом Байден сообщил в Твиттере.

"Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался.

За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться", - написал президент США.

Кроме того, о том, что Байден привез в Киев, сообщили в Белом доме.

"Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок.

И я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или задействовать ее", - цитирует Байдена сайт Белого дома.

После визита в Киев президент США направится в Польшу, где скажет речь, о том, "как Соединенные Штаты будут продолжать сплачивать мир для поддержки народа Украины".

Напомним, ранее мы публиковали первые кадры с Джо Байденом и Владимиром Зеленским в Киеве.

Между тем, в сети появились мемы о визите президента США в Киев.

Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

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