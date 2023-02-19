Администрация президента США Джо Байдена срочно потребовала от украинской власти закрепить свои достижения на фронте и, возможно, нанести собственный контрудар.

Так утверждает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Газета подчеркивает, что все это происходит на фоне подготовки к визиту Джо Байдена в Европу.

Этот визит издание называет "одним из решающих моментов его президентства".

Белый дом также понуждает команду президента Украины Владимира Зеленского, по словам нескольких официальных лиц, готовиться к наступлению именно сейчас, пока оружие и помощь из Вашингтона и Европы идут свободно, опасаясь, что поддержка со стороны европейских соседей Украины в дальнейшем может стать ограниченной.

Politico обращает внимание также на формулирование конечных целей наступления. По информации издания, на закрытой Zoom-конференции в среду с внешними экспертами госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что возвращение Крыма Украиной станет "красной чертой" для президента РФ Владимира Путина. Судя по всему, Америка не хочет доводить ситуацию до такого накала. Но, как отмечает Politico, в случае удачного украинского контрнаступления Украину трудно будет удержать от желания вернуть Крым.

Ранее о том, что США давят на Украину по вопросу наступления, сообщала газета The Washington Post.

"То есть, это не первый такой сигнал из-за океана", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

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