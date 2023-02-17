Решения о действиях Украины в отношении Крыма остаются "за президентом Владимиром Зеленским".

Об этом заявил в пятницу, 17 февраля, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге.

По его словам, пока таких действий нет, США не будут говорить о гипотетической их поддержке.

Напомним, сегодня заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что поддерживает украинские удары по Крыму. По ее словам, для надежного окончания войны в Украине Крым должен быть "демилитаризирован".

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка Украины вернуть себе Крым станет для президента РФ Владимира Путина "красной линией", которая может привести "к более широкой реакции России".

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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