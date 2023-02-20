Сегодня, 20 февраля, во время визита президента США Джо Байдена в Киев, воздушную тревогу в Украине объявляли из-за взлета российского истребителя МиГ-31.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Стандартная, типичная ситуация в Украине: Миг-31, ракеты "кинжал", ракеты, которые мы не можем сбивать. Они об этом прекрасно знают, все об этом знают", - сказал Игнат.

Кроме того, он сообщил, что россияне смогли узнать и о визите Байдена в Украину, однако, по его мнению, связывать эти два факта не стоит. Российские Миг-31 ежедневно доставляют хлопот в виде тревог или даже ударов, именно "кинжалом" несколько недель назад нанесли удар в Киеве и Запорожье.

"Помним визит президента США в Польшу. Тогда тоже была провокация со стороны России", - отметил спикер.

Также появилось видео, как включили сирену воздушной тревоги, когда Байден и Зеленский вышли из Михайловского собора.

Напомним, Белый дом подтвердил, что Вашингтон предупредил Москву о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Киев. Это было сделано за несколько часов до отправления.

Сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден был в Киеве с неанонсированным визитом.