Белый дом подтвердил, что Вашингтон предупредил Москву о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Киев. Это было сделано за несколько часов до отправления.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

При том сама поездка планировалась американцами месяцами. В ее подготовке участвовали Пентагон и Секретная служба. Визит был связан с рисками и сложностями из-за того, что у США нет военного присутствия в Украине, а делегация была крайне малочисленной (советники, медики и охрана).

Напомним, сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден был в Киеве с неанонсированным визитом.

Издание The New York Times сообщило, как ему удалось тайно прибыть в столицу.

Также мы публиковали кадры с Джо Байденом и Владимиром Зеленским в Киеве.

Сейчас Байден уже покинул Киев и направился в Польшу. Это была его первая поездка в Украину с начала каденции.

Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

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