США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Киеве.

"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от российской военной машины или заполнить ее", - заявил он.

Также Байден заявил, что на этой неделе США выделят миллиарды бюджетной помощи, чтобы помочь в обеспечении базовых услуг для украинских граждан.

Напомним, Байден во время разговора с Зеленским тет-а-тет "рассказал о намерении обсудить, как Соединенные Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость".

Как сообщала "Страна", сегодня Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это его первая поездка в Украину с начала каденции. Он рассказал о цели своего визита и написал в Twitter о создании коалиции стран от Атлантики до Тихого океана, которые помогают защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки.