США и союзники передадут Украине 700 танков, тысячи бронемашин и 2 млн снарядов - Байден
США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Киеве.
"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от российской военной машины или заполнить ее", - заявил он.
Также Байден заявил, что на этой неделе США выделят миллиарды бюджетной помощи, чтобы помочь в обеспечении базовых услуг для украинских граждан.
Напомним, Байден во время разговора с Зеленским тет-а-тет "рассказал о намерении обсудить, как Соединенные Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость".
Как сообщала "Страна", сегодня Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это его первая поездка в Украину с начала каденции. Он рассказал о цели своего визита и написал в Twitter о создании коалиции стран от Атлантики до Тихого океана, которые помогают защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки.
Ранее мы публиковали первые кадры с Джо Байденом и Владимиром Зеленским в Киеве.
Между тем, в сети появились мемы о визите президента США в Киев.
Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.