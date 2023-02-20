После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате с глазу на глаз.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сообщается, что Зеленский говорил с президентом США о "ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает сегодня очень тяжелые времена".

Байден, в свою очередь, "рассказал о намерении обсудить, как Соединенные Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость", говорится на сайте Офиса президента.

Напомним, сегодня Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это его первая поездка в Украину с начала каденции.

Он рассказал о цели своего визита и написал в Twitter о создании коалиции стран от Атлантики до Тихого океана, которые помогают защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки.

Напомним, ранее мы публиковали первые кадры с Джо Байденом и Владимиром Зеленским в Киеве.

Между тем, в сети появились мемы о визите президента США в Киев.

Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.