Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Киеве обсудили возможные поставки дальнобойного оружия для Украины.

Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что лидеры страны обсудили поставки дальнобойного оружия, а также новый пакет военной помощи для Украины во время визита американского президента в Киев 20 февраля.

Напомним, по данным Reuters, в новый пакет американской военной помощи Украине войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары на $500 млн.

Как сообщалось ранее, сегодня Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это его первая поездка в Украину с начала каденции.

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