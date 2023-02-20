Перед визитом Байдена в Киев Белый дом связывался с Россией - Associated Press
Сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Киев был, судя по всему, согласован с россиянами во избежание эксцессов.
Такой вывод можно сделать из сообщения Associated Press.
Агентство пишет, что незадолго до визита Байдена произошла "коммуникация с россиянами для обеспечения деконфликтности".
С Россией связывались, "чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами".
Напомним, сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом.
Издание The New York Times сообщило, как Байдену удалось тайно прибыть в столицу.
Также мы публиковали первые кадры с Джо Байденом и Владимиром Зеленским в Киеве. Кроме того, сообщалось, что президенты пообщались с глазу на глаз.
Сейчас Байден уже покинул Киев и направился в Польшу. Это была его первая поездка в Украину с начала каденции.
Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.
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