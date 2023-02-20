Сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Киев был, судя по всему, согласован с россиянами во избежание эксцессов.

Такой вывод можно сделать из сообщения Associated Press.

Агентство пишет, что незадолго до визита Байдена произошла "коммуникация с россиянами для обеспечения деконфликтности".

С Россией связывались, "чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами".

Напомним, сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Издание The New York Times сообщило, как Байдену удалось тайно прибыть в столицу.

Также мы публиковали первые кадры с Джо Байденом и Владимиром Зеленским в Киеве. Кроме того, сообщалось, что президенты пообщались с глазу на глаз.

Сейчас Байден уже покинул Киев и направился в Польшу. Это была его первая поездка в Украину с начала каденции.

Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

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