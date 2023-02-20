Целью визита президента США Джо Байдена в Киев было донести до украинского коллеги Владимира Зеленского, что США "здесь, чтобы остаться" - "мы не уходим".

Президента США цитирует CNN.

Агентство сообщает, что Байден приехал в Киев в 8 утра по местному времени, встретился с послом Бриджет Бринк, затем кортеж прибыл в Мариинский дворец. На входе президента США встретили Зеленский и его жена Елена.

"Спасибо, что приехали", - сказал Зеленский, пожимая руку Байдену. Тот спросил у Зеленского, как дети.

Напомним, сам Байден заявил, что приехал в Киев, чтобы "подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".

По данным Sky News, Зеленский и Байден обсудили поставки дальнобойного оружия.

Также сообщалось, что The New York Times рассказала, как Байдену удалось тайно прибыть в Киев с визитом.

Между тем в Офисе президента заявили, что лидеры двух стран пообщались в формате с глазу на глаз.

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