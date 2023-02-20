Президент США Джо Байден, которому 20 февраля удалось тайно прибыть в Киев с визитом, уже покинул столицу Украины и направился в Польшу.

Об этом сообщает The New York Times.

Также появились кадры отъезда кортежа Байдена из Киева.

Как писала "Страна", сегодня Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это его первая поездка в Украину с начала каденции. Он рассказал о цели своего визита и написал в Twitter о создании коалиции стран от Атлантики до Тихого океана, которые помогают защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки.

По словам Байдена, США и союзники передадут Украине 700 танков, тысячи бронемашин и 2 млн снарядов.

Во время разговора с Зеленским тет-а-тет президент США "рассказал о намерении обсудить, как Соединенные Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость".