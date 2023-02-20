Президент США Джо Байден во время визита в Киев рассказал о своем первом разговоре с Владимиром Зеленским после начала вторжения РФ в Украину.

Об этом Байден рассказал на брифинге, пишет "РБК-Украина".

"Была поздняя ночь в Вашингтоне и раннее утро в Киеве. Российские самолеты были в воздухе, танки переезжали через вашу границу, вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я этого не забуду. Я спросил вас: что я могу для вас сделать? Чем могу помочь? И помню, что вы мне сказали: соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине", - заявил президент США.

По словам Байдена, тогда многие ожидали захвата Киева и падения Украины.

"Но спустя год – Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами и мир стоит вместе с вами", - добавил Байден.

Напомним, сегодня, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Издание The New York Times сообщило, как Байдену удалось тайно прибыть в Киев с визитом.

Также мы публиковали первые кадры с Джо Байденом и Владимиром Зеленским в Киеве.

Кроме того, сообщалось, что Байден и Зеленский уже пообщались с глазу на глаз.