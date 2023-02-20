У границ с Украиной не наблюдается скопления российской авиации, так как РФ не может подтянуть авиацию туда, потому что для этого нужны аэродромы.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе брифинга.

"Подтянуть авиацию к границам невозможно, потому что для авиации нужны аэродромы. Где они были, там и находятся. Военное руководство владеет информацией о количестве техники и угрозах, которые могут возникать", - сказал он.

Юрий Игнат сказал, что РФ еще до начала полномасштабного вторжения накапливала авиацию на аэродромах. Сейчас количество самолетов и вертолетов не изменилось.

"То количество, которое враг накопил в начале агрессии, сохраняется сейчас: это более 700 летательных аппаратов в целом", - сказал Игнат.

Напомним, ранее в ВСУ раскрыли новую тактику ракетных ударов России.

Также сообщалось, что в ВСУ рассказали, сколько кораблей и ракет РФ держит в Черном море.

Война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

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