Россия может объявить о взятии Бахмута Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения - 24 февраля, независимо от положения дел на местах. Сейчас РФ наступает в районе этого города, Угледара и Кременной.

Об этом говорится в новой сводке разведки Великобритании, обнародованной в телеграм-канале Минобороны Британии.

Потери остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре, говорится в сообщении.

"По мере приближения годовщины вторжения российские военные, вероятно, испытывают все возрастающее политическое давление, и вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут захвачен к годовщине - независимо от реальности на местах", - говорится в отчете.

Также сообщается, что если весеннее наступление России в Украине не принесет результатов, напряженность внутри российского руководства, вероятно, возрастет.

Напомним, накануне Зеленский рассказал, что ВСУ будут держать оборону в Бахмуте, "пока это разумно".

Также сообщалось, что вчера в Авдеевской ОВА озвучили вероятные планы россиян на 24 февраля.

Кроме того, Песков назвал главную тему послания Путина Федеральному собранию. Оно состоится, во вторник, 21 февраля.