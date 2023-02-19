Россия, скорее всего, готовит большое наступление на 24 февраля сразу по нескольким направлениям.

Об этом заявил в эфире телемарафона глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"По данным разведки, россияне стягивают на Донецкое направление (Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка) дополнительные силы. Пару недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Даже с неполной комплектацией это очень много людей. Понимаем, что, скорее всего, они к чему-то готовятся. 24 февраля, вероятно, будут наступать", - сказал Барабаш.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что на территории Луганской области в ближайшее время стоит ожидать наступления - россияне не просто так накапливают технику и живую силу в больших объемах. Однако украинское командование наблюдает за ситуацией и готовится к обострению.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС News 16 февраля заявил, что российское наступление уже началось.

"Российские атаки уже происходят с нескольких направлений", - сказал тогда украинский президент.