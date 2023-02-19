Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров.

Указ, который вводит в действие соответствующее решение СНБО, подписал в воскресенье, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.

В санкционный список попали члены наблюдательных советов и заместители руководителей российских банковских учреждений. Всего в нем 333 человека.

Ограничения вводятся против российских банкиров сроком на десять лет.

Среди прочих в списке - экс-министр финансов России Михаил Задорнов.

Ранее мы писали, что недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против российской атомной отрасли.

А в конце января Владимир Зеленский ввел новые санкции против компаний и лиц, помогающих РФ с военными перевозками по железной дороге.

Война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

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