Российские войска на этой неделе изменили тактику ракетных ударов. Если раньше массированная атака осуществлялась примерно раз в две недели, то сейчас ракеты запускаются небольшим количеством над руслами Днестра и Южного Буга и как можно ниже "прижимаются" к земле.

Об этом заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в воскресенье, 19 февраля.

"Противник начал использовать и ночные удары. Ночью бьет ракетами, потому что раньше это были "Шахеды" в ночное время. А с утра при массированных ударах были уже ракеты. На этот раз он прячет эти ракеты в руслах рек. Использует и реку Днестр, и Южный Буг, чтобы как можно ниже ракета была "прижата" к земле. Таким образом где-то удается обойти средства ПВО, которые могут их потенциально уничтожить", - сказал Игнат.

Ранее мы писали, что, по данным ВСУ, к годовщине начала войны Россия будет сокращать промежутки между массированными ракетными атаками.

Война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

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