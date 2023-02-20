Не все конгрессмены США одобрили визит главы Белого дома Джо Байдена в Киев.

Об этом пишет ВВС News.

Республиканка Марджери Тэйлор Грин в своем твите назвала визит Байдена в Киев "невероятно оскорбительным" для американцев, поскольку он, по ее мнению, наглядно демонстрирует политику "Америка в последнюю очередь".

"Сегодня президент США предпочел Украину Америке, заставляя при этом американцев оплачивать счета украинского правительства и войну. Не могу выразить словами, как американцы ненавидят Джо Байдена", – написала она.

Грин была одним из инициаторов резолюции "Усталость от Украины", призывавшей прекратить оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

Другим поводом для критики стало, как считают некоторые республиканцы, то, что администрация Байдена уделяет больше внимания вопросам обороны Украины, нежели защите собственных границ от нелегальных иммигрантов.

"Аж дух захватывает от того, как президент Байден объявляется в Украине, чтобы гарантировать безопасность ее границ, но не может сделать того же самого для Америки", – отметил в Твиттере республиканец Скотт Перри.

Ранее мы рассказывали, как Байдену удалось тайно прибыть в Киев с визитом.

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