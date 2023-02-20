Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 февраля, обсудил с лидером США Джо Байденом введение санкций против атомной отрасли России и представителей "Росатома"

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В ходе расширенной встречи Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским подняли вопросы санкций против атомной отрасли РФ и представителей "Росатома"", - написал премьер.

Шмыгаль сообщил, что он сосредоточил внимание Байдена на трех важных реформах: антикоррупционной, реформе правосудия и реформе корпоративного управления.

"Ценим поддержку США в вопросе быстрого восстановления. Благодарны за направление $1,5 млрд на это направление и $1,1 млрд - на поддержку энергетики Украины и Молдовы", - написал премьер.

Шмыгаль отметил, что Украина рассчитывает привлечь на базе "финансового Рамштайна" 17 млрд долларов, чтобы восстановить критическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Байден мог встретиться с Зеленским во Львове или на польско-украинской границе, но решил ехать в Киев. В столице он заявил, что "нас ждут очень трудные дни и годы".

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