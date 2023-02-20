Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждали в Киеве планы на 2023 год и, особенно, на ближайшие месяцы. Они пытались прийти к общему пониманию целей.

Об этом рассказал журналистам советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

По его словам, переговоры прошли в критический момент войны, когда Россия пытается перегруппироваться и готовится к весеннему наступлению, а Украина надеется организовать своё контрнаступление для возвращения захваченных россиянами территорий.

"Байден был полностью сосредоточен на том, как подойти к разговору с президентом Зеленским, и отчасти на том, как они вдвоем смотрят на 2023 год и пытаются прийти к общему пониманию целей", – сказал Салливан.

При этом он признал, что ближайшее будущее войны в Украине по-прежнему не совсем ясно.

"Говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных нуждах. А также говорили о политической стороне этого", – сказал он.

На вопрос, поехал ли Байден в Киев вопреки мнению своей службы безопасности, Салливан ответил, что президент был уверен в том, что его служба безопасности "сможет довести риск до управляемого уровня".

"Я не буду вдаваться в подробности того, кто и что сказал ему в Овальном кабинете, особенно по таким деликатным вещам, как безопасность. Я просто скажу, что он получил полную презентацию очень хорошего и эффективного оперативного плана обеспечения безопасности. Он слушал эту презентацию. Он был удовлетворен тем, что риск был управляемым, и в конечном итоге принял решение", - сказал Салливан.

Ранее стало известно, что в Белом доме рассматривали вариант встречи президента США и Зеленского во Львове или на польско-украинской границе, однако Байден решил ехать в Киев.

Также Белый дом подтвердил, что за несколько часов до отправления Байдена США предупредили РФ о предстоящем визите.