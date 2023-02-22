Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И назвал председателя КНР Си Цзиньпина "другом" и сказал, что ждет его визита.

Принято ли приглашение, со стороны китайского представителя, не прозвучало.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, поездка Си Цзиньпина в Москву планируется "в ближайшие месяцы", вероятно, в апреле или мае.

Американское издание сообщает, что Си Цзиньпин будет продвигать идею мирных переговоров России с Украиной. Также Си Цзиньпин хочет выступить с речью мира в годовщину вторжения России.

На Западе видят в визите Ван И в Москву признаки сближения Китая и России.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что ему неизвестны конкретные положения мирного плана для российско-украинской войны, который планирует представить Китай, и он рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".

Также украинский президент уверен, что если бы Китай вступил в союз с Россией, началась бы мировая война.