Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестны конкретные положения мирного плана для российско-украинской войны, который планирует представить Китай, и он рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".

Об этом президент сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Киеве.

"Мне кажется, что наш документ, наша "формула мира", которую уже поддержало большое количество государств, и мы ждем, что поддержат 23 числа, когда будет заседание ООН и голосование по соответствующей резолюции, - мне кажется, важно, чтобы была одна позиция", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что "официально никакого документа (Китая) не видел".

"Мы заинтересованы, чтобы все государства - европейские, всего мира, безусловно, Индия, Африка, Китай - были приобщены к тому, чтобы закончилась эта война, чтобы поддерживать нашу, мне кажется, справедливую формулу мира", - добавил Зеленский.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана КНР.

Напомним, на Западе обсуждают китайский мирный план для Украины, который может быть представлен в годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля.