Президент РФ Владимир Путин 22 февраля проводит в Москве встречу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И.

Президент РФ в ходе встречи заявил, что "российско-китайские отношения развиваются так, как мы планировали, мы достигаем новых рубежей".

"Понимаем, что есть внутриполитическая повестка, но по мере их решения мы исходим, что реализуем наши планы по личным встречам, которые дадут дополнительный импульс для развития наших отношений", - заявил Путин.

Утром Ван И встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а вчера провел встречу с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Напомним, на Западе видят в визите Ван И в Москву признаки сближения Китая и России.

Также "Страна" писала, что председатель КНР Си Цзиньпин собирается приехать в Россию в ближайшие месяцы. Он хочет выступить с речью мира в годовщину вторжения России.

Мирные предложения Китая по Украине обнародуют в течение нескольких дней.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестны конкретные положения мирного плана для российско-украинской войны, который планирует представить Китай, и он рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".