Китай ведет переговоры с Россией о поставках дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Как пишет издание, Пекин и Москва ведут переговоры о закупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены уже в апреле.

Согласно полученной Der Spiegel информации, российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology. Сообщается, что компания согласилась изготовить 100 прототипов беспилотников ZT-180. Военные эксперты полагают, что ZT-180 способен нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов.

Тем временем представитель Китая на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что поставки оружия не приведут к миру в Украине.

"Подливая масла в огонь, можно лишь усилить напряженность", - сказал заместитель посла Китая в ООН Дай Бин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у администрации президента США Джо Байдена есть данные о том, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России, а также содействия в уклонении от санкций. Вашингтон призывает Пекин не делать этого.

Также в НАТО сообщили, что видят признаки того, что Китай, возможно, планирует отправить оружие в Россию.