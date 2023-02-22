Военно-морской флот Китая имеет значительные преимущества перед США, в том числе большие судостроительные мощности.

Об этом заявил глава ВМС США Карлос Дель Торо, пишет CNN.

Выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, округ Колумбия, Карлос Дель Торо заявил, что Китай "последовательно пытается нарушить морской суверенитет и экономическое благополучие других стран, включая наших союзников в Южно-Китайском море и в других местах".

"Теперь у них есть более крупный флот, поэтому они развертывают этот флот по всему миру", - сказал он, добавив, что в ответ Вашингтон должен модернизировать флот США.

Глава ВМС США заявил, что Китай имеет преимущество в рабочей силе за счет большой численности населения, "отсутствия различных ограничений и правил", а также, по его выражению, "рабского труда".

"Нам действительно нужен более крупный флот, нам нужно больше кораблей в будущем, более современных кораблей в будущем, в частности, которые могут противостоять этой угрозе", - добавил Дель Торо.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Китае спустили на воду самый современный авианосец с электромагнитной катапультой.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным Bloomberg, американский военно-промышленный комплекс страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста, необходимых, чтобы подготовить США для потенциального участия в крупных военных конфликтах.