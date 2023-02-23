В Китае назвали сообщения о поставках оружия РФ "домыслами", которые "направлены против КНР".

Об этом пишет Tagesschau.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что с начала войны Китай неизменно призывал к миру и переговорам.

Ранее в США, ссылаясь на данные разведки, сообщали, что Китай готовится оказать России военную помощь.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что передача Китаем России летального оружия для использования в Украине станет "красной линией" в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Такое же заявление о "красных линиях" делал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

А в МИД Китая заявили, что это США наживаются на войне в Украине.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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