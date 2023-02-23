В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины опровергли информацию, распространенную МИД Китая, о том, что часть вооружений, поставляемых Киеву западными странами, становится предметом контрабанды и попадает в руки преступных группировок в Европе и других регионах мира.

Заявление украинского министерства опубликовал в своем Telegram-канале его официальный представитель Олег Николенко.

Николенко заявил, что у Украины есть "эффективная система контроля за получением и использованием вооружений", и обвинил Россию в том, что это она распространяет дезинформацию, "чтобы подорвать международную систему помощи Украине".

В МИД Украины призвали китайскую сторону "не быть инструментом в руках российской пропаганды".

Напомним, в октябре прошлого года одно из крупнейших финских медиа Yle выпустило материал о потоках контрабандного оружия из Украины.

Тогда Министерство внутренних дел Украины назвало фейком эту публикацию финского СМИ.

Ранее мы писали, что официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США наживаются на войне в Украине.