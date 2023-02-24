Китай сегодня обнародовал свой мирный план завершения войны в Украине. Мы уже подробно разбирали его положения.

Если вкратце, то, невзирая на нейтральные формулировки и призывы уважать суверенитет и территориальную целостность стран и устав ООН, он подразумевает отмену всего, что практикует и к чему призывает Запад:

начало переговоров без вывода российских войск;

игнорирование вопроса послевоенных границ;

намек на прекращение поставок оружия Украине и объявление ее нейтралитета;

прямой диалог Киева и Москвы;

отмена санкций.

Пока позитивно на этот план отреагировала только Москва. Украина в целом позитивно оценила желание Китая приблизить завершение войны, но раскритиковала его тесные связи с Москвой. Запад был скептично настроен к китайскому плану еще до его публикации и остался на таких позициях и после.

"Страна" разбирается, как на китайскую инициативу отреагировали в мире.

Украина

В Офисе президента раскритиковали мирный план Китая. Первым из команды Владимира Зеленского с заявлением выступил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Любой "мирный план" только с прекращением огня и, как следствие, новой линией разграничения и продолжением оккупации украинской территории - это не о мире, а о замораживании войны, украинском поражении, следующих этапах российского геноцида. Украинская позиция известна - отвод российских войск к границам 1991 года", - написал Подоляк в Twitter.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия указал на отсутствие в предложенном плане пунктов о выводе войск РФ с территории Украины.

"Они, несмотря на то, что заявляют о необходимости уважения к суверенитету каждой страны, нигде не указывают на то, что нужно выводить войска за границы Украины. То есть нет такого пункта вообще", - заявил Арахамия в эфире телемарафона.

Также он обратил внимание, что накануне Китай воздержался во время голосования за резолюцию ООН по украинской формуле мира.

Арахамия считает это знаком того, что Пекин хочет подыгрывать российской версии переговоров.

"То есть (Китай) хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались пока российские танки будут убивать наших граждан. Это неприемлемая позиция", - заявил он.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко назвал план Китая "набором декларативных пустых лозунгов, не подкрепленных конкретикой и механизмами реализации".

"Причем некоторые из этих лозунгов даже вредны, вроде "прекратить односторонние санкции". Очень напоминает лицемерную советскую риторику "борьбы за мир". Это не мирный план, а провокационная пропагандистская акция КНР. Вопрос в том, на что эта акция направлена? Но явно не на то, чтобы достичь подлинного и справедливого мира на основе международного права", - заявил народный депутат.

Временный поверенный в делах Украины в Китае Жанна Лещинская хоть и назвала документ "хорошим знаком", но по сути раскритиковала его.

"Китай должен сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и восстановить мир в Украине, а также призвать Россию вывести свои войска. В нейтралитете Китай должен разговаривать с обеими сторонами: Россией и Украиной, и теперь мы видим, что Китай не разговаривает с Украиной", — заявила Лещинская, отметив, что перед публикацией документа с Киевом не консультировались.

Россия

Первые реакции на документ из Москвы идут положительные. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что предложенный Китаем план схож с теми требованиями, которые озвучивала РФ перед вторжением, и продиктован опасениями Пекина за его собственную безопасность из-за ситуации с Тайванем.

"Я считаю, что это очень выверенный документ, который соответствует всем принятым нормам международного права и который должен быть гарантирован правами и обязанностями, декларируемыми ООН. Трудно будет кому-либо не учитывать мнение Китая по возможности урегулирования этого конфликта. Многие из этих требований вытекают из тех гарантий безопасности, о которых мы заявляли в конце 2021 года", — сказал Чепа.

Поддержал документ и вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

"Китайский план мирного урегулирования украинского конфликта хорош всем тем, чем он отличается от так называемого "плана Зеленского". А отличия — практически в каждом пункте", - заявил Косачев.

НАТО

Генсек Альянса Йенс Столтенберг отвергнул не только сам план Китая, но и в принципе правомерность его инициатив, учитывая близость с Москвой.

"Что касается предложенных Китаем принципов. Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением",— сказал Столтенберг на пресс-конференции в Таллине.

США

Подобную мысль еще накануне публикации плана озвучивал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Он заявил, что у Вашингтона "есть основания для скепсиса" относительно инициатив Пекина, из-за его стремления сохранить нейтралитет в конфликте и продолжающихся контактов с Москвой. В частности, он отметил, что на днях глава китайской дипломатии Ван И летал в Москву, но не посетил Киев.

"Поэтому, мы скептически относимся к идее о том, что данное предложение сыграет конструктивную роль", — заявил Прайс.

А после публикации советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что война "может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска".

"Моя первая реакция на это заключается в том, что это может остановиться на первом пункте, который заключается в уважении суверенитета всех наций. Украина не нападала на Россию. НАТО не нападало на Россию. США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую вел Путин", - заявил Салливан в комментарии CNN.

Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила скепсис относительно позиции Китая, учитывая, что он "занял сторону", и отметила, что Пекин распространил лишь некоторые принципы, а не "мирный план" с конкретными методами прекращения боевых действий.

"Надо смотреть на это на специфическом фоне — это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы рассмотрим предложенные Китаем принципы, но мы будем рассматривать их на фоне дружбы с Россией", — заявила фон дер Ляйен.

А президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что "участие Запада в плане Китая находится под вопросом".