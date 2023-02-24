США не намерены снижать темпы поставок вооружений Тайваню, несмотря на войну в Украине.

Об этом заявила в пятницу, 24 февраля помощница госсекретаря США по политическим вопросам Джессика Льюис, пишет Bloomberg.

По ее словам, в Белом доме уделяют "особое внимание" острову. Кроме того, текущие объемы оружейного экспорта следует увязывать с проблемами в американском ВПК, а не с политикой администрации президента США Джо Байдена.

"С чем мы сталкиваемся прямо сейчас, так это с вызовом для нашей оборонно-промышленной базы по всем направлениям. Это не связано исключительно с Тайванем. Мы наблюдаем тектоническое изменение: увеличение спроса в сочетании с реальными проблемами цепочек поставок и человеческих ресурсов, вызванных COVID-19 и рядом других обстоятельств", - заявила Льюис.

Напомним, недавно Министерство торговли Китая приняло решение ввести санкции против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon из-за продажи оружия Тайваню.

Ранее мы писали, что в ноябре прошлого года президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в "самое ближайшее время".