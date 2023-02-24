Китай не может допустить, чтобы Россия проиграла в войне в Украине, потому что тогда США сосредоточатся на нем.

Такое мнение высказал член Совета по политике в области иностранных дел Госдепартамента США Хэл Брэндс в колонке для Bloomberg.

"Существуют веские причины, по которым Китай не хотел бы быть втянутым в войну – такие как страх международного осуждения, дальнейший ущерб отношениям с Европой и подверженность санкциям США. Тем не менее, есть одна очень веская причина, по которой Си все же может вмешаться: он не может допустить, чтобы Путин проиграл. Россия, которая выйдет из этой войны слегка ослабленной, изолированной на международном уровне и, следовательно, более зависимой от Пекина, не так уж и плоха с точки зрения Си. Россия, которая пострадала так сильно, что вряд ли может считаться великой державой, представляет большую проблему, потому что позволяет США сосредоточиться на Пекине", - полагает Брэндс.

По его мнению, еще хуже для Си сценарий, при котором военное поражение ведет к политической дестабилизации в Москве, потенциально делая китайско-российское стратегическое партнерство — единственный ответ Китая на глобальную сеть альянсов, которыми обладает Америка, — "жертвой путинской незаконченной войны".

Одновременно с выходом колонки помощница госсекретаря США по политическим вопросам Джессика Льюис заявила, что США не намерены снижать темпы поставок вооружений Тайваню, несмотря на войну в Украине.

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