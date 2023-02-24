Президент Владимир Зеленский ещё раз прокомментировал мирный план Китая. Он сказал, что если там нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план Киеву не подходит.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

Ранее на ней же он сказал, что это вообще не "мирный план".

"Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами", - сказал Зеленский.

Он заявил, что в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине (например, по поддержке территориальной целостности). И потому по этим пунктам стоит работать с Китаем.

"Страна" разбиралась, что означает мирный план Китая, а также рассказывала, как на него реагируют в мире.

Ранее мы публиковали "мирный план" самого Зеленского, который он продвигает сейчас в мире как безальтернативный вариант завершения войны. В США уже заявили, что готовы к переговорам по миру в Украине только на основе "формулы мира" Зеленского.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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