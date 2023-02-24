Госсекретарь США Энтони Блинкен негативно оценил идею немедленного заключения перемирия в Украине, которая содержится в китайском мирном плане.

Об этом Блинкен сказал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине.

"Члены Совета Безопасности не должны попасть в заблуждение призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий. Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак", - сказал Блинкен.

Ранее "Страна" публиковала подробности китайского "мирного плана" по урегулированию войны в Украине.

Также мы рассказывали, как на этот план отреагировали в мире. Сразу скажем, что в Офисе президента Украины и на Западе его раскритиковали.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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