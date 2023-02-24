Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не считает обнародованные Китаем предложения мирным планом.

Об этом сообщает El Financiero.

"Я не называю это мирным планом, это документ о позиции, в котором Китай собрал воедино все свои позиции, выраженные с начала российского вторжения в Украину год назад", - сказал он перед заседанием Совета Безопасности ООН по Украине.

Ранее Запад также выражал скептические комментарии относительно мирного плана, предложенного Китаем по Украине.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан в ответ на китайский "мирный план" заявил, что война "может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к Китаю нет большого доверия.

В Офисе президента раскритиковали "мирный план" Китая, заявив, что он "не о мире, а о замораживании войны, украинском поражении, следующих этапах российского геноцида".

"Страна" подробно анализировала, что означает мирный план Китая.

Тем временем война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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