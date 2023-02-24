Министерство торговли США вводит запрет для 90 компаний из России, Китая и других стран на приобретение ряда товаров, в том числе полупроводников.

Об этом сообщает Белый дом.

"Сегодня Минторг примет меры в сфере экспортного контроля, включив около 90 компаний из РФ, а также третьих стран, в частности Китая, в список участвующих в уклонении от санкций и деятельности в поддержку российского оборонного сектора компаний", - говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении отмечается, что внесенным в этот список компаниям запретят "покупать такие товары, как полупроводники, производимые либо в США, либо за их пределами, но с помощью определенных американских технологий или программного обеспечения".

Кроме этого, ведомство намерено вместе с партнерами по G7 принять меры по промышленному оборудованию, предметам роскоши и другим товарам.

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