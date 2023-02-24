В пятницу, 24 февраля, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной годовщине вторжения РФ в Украину, ответил на вопрос о китайском мирном плане.

Трансляция конференции проходит в эфире телемарафона.

"Я не думаю, что это мирный план. Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами", - сказал Зеленский.

Он заявил, что в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине (например, по поддержке территориальной целостности). И потому по этим пунктам стоит работать с Китаем.

Позже Зеленский заявил, что если в китайском плане нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план Украине не подходит.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Владимир Зеленский сказал, что победа Украины будет уже в этом году, если все, включая западных партнёров, будут выполнять в полном объёме "домашнюю работу".

Он еще раз заявил, что любые переговоры с Россией могут быть только на основе "формулы мира" Украины, которая подразумевает вывод всех российских войск из Украины.

Ранее мы подробно рассказывали, как реагируют в мире на план Китая по Украине.