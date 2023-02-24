В четверг, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине вторжения РФ, сказал, что планирует встретиться с Великим кормчим Китая Си Цзиньпином.

Трансляция пресс-конференции проходит в эфире телемарафона.

"Насколько мне известно, Китай уважает территориальную целостность. Поэтому он должен сделать все, чтоб Россия вышла с нашей территории", - сказал Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина заинтересована в сохранении экономических отношений с Китаем.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план", предложенный Китаем. По словам президента, если там нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план Киеву не подходит.

В то же время Зеленский сказал, что в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине (например, по поддержке территориальной целостности). И потому по этим пунктам стоит работать с Китаем.

Ранее "Страна" разбиралась, что означает мирный план Китая, а также рассказывала, как на него реагируют в мире.

Тем временем президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина "другом" и сказал, что ждет его визита в Москве.

По данным The Wall Street Journal, председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Россию в ближайшие месяцы.